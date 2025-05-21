Ogundu kim? Şanlıurfasporlu Ogundu Fenerbahçe'ye mi geldi?

Ogundu kim? Şanlıurfasporlu Ogundu Fenerbahçe'ye mi geldi?
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TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Peki, Ogundu kim? Şanlıurfasporlu Ogundu Fenerbahçe'ye mi geldi?

TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre, Ogundu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Ogundu kim? Şanlıurfasporlu Ogundu Fenerbahçe'ye mi geldi?

ŞANLIURFASPORLU OGUNDU FENERBAHÇE'YE Mİ GELDİ?

Tarzıyla yıldız futbolcu Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü. Güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve oyun tarzıyla Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü.

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre transfer tamamlandı ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Bol, yaptığı açıklamada, " Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsünü transfer etmişler. Korkudan açıklayamıyorlar. Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya. Nijeryalı golcü bu sezon Şanlıurfaspor ile çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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