Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı. Galatasaraylı iki futbolcu, gol attıktan sonra kahve sevinci yapıp paylaşmış ve İrfan Can da beğeni atmıştı. İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı bu paylaşım da kaldırıldı.