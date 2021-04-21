Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı
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Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Erzurum'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, görevinin ilk ayında yine ligin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Son saniyede gelen golle zafere ulaşan Erzurum'un futbolcusu Emrah Başsan, "Çalıştığım en komik adam" açıklaması yapınca Yılmaz Vural da buna yanıt verdi. Vural, "Ben adamı güle güle..." sözlerini kullanınca kahkahalar koptu.

Türk futbolunun en renkli isimlerinden olan Yılmaz Vural, yine gündemi sallayacak ifadeler kullandı. Emrah Başsan'ın, "Çalıştığım en komik adam" demesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle... Hatayı yapan üzülecek. Ben karar vericiyim, onun için hiç strese sokmam kendimi" dedi.

"HAKİM KALEMİ KIRARKEN STRESE GİRER"

Vural sözlerini şöyle sürdürdü: İdam mahkumlarının kalemini kırarken hakim daha çok strese girer, çünkü onlar can alıyor. Bizde de böyle, görevine son verdiğiniz oyuncular için biz de çok üzülüyoruz, ekmek paraları. Ama bu kararı vereceksiniz.

Öğrencisinin, 'Çok komik adam' diye bahsetmesi üzerine Vural, 'Ben adamı güle güle...' yanıtını verince ortalık yıkıldı
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, 'Çok komik adam' yorumunu yaptı
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı
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