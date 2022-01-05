Öğrencilere yetenek testi - Haberler Spor
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Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da öğrencilerden kabiliyetli olanların spor branşlarına yönlendirilmesi için yetenek testi yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da öğrencilerden kabiliyetli olanların spor branşlarına yönlendirilmesi için yetenek testi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sportif Yetenek Taraması projesi kapsamında, Malatya'da önceki dönem ve yeni dönem ile beraber toplam 65 yetenekli ilköğretim öğrencisi Yetenek Seçimi testlerine tabi tutuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde devam eden ve yeni dönemde ilköğretim 3, 4 ve 5'nci sınıf öğrencileri, okullardan alınıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tesislere taşınarak Merkez Spor Salonu'nda 9 test istasyonunda ölçümleri yapıldı.

Öğrencilerden yetenekli olanlar spor branşlarına yönlendirilecek. - MALATYA

Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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