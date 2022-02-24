Offshore ne demek? yanıtı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ve çeşitli kaynaklara göre Offshore nedir sorusuna yanıt aradık. Offshore kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Offshore ne demek? Offshore hesap nedir? Offshore nedir? İşte detaylar haberimizde...

OFFSHORE NE DEMEK?

Offshore yatırım, yatırımcının ikamet ettiği ülkenin dışında bir yerde yaptığı yatırımdır.

Offshore finans merkezi, kıyı ötesi finans merkezi veya denizaşırı finans merkezi, yerleşik olmayan offshore şirketlere kurumsal ve ticari hizmetler sunma ve offshore fonlarının yatırımı konusunda uzmanlaşmış, düşük vergi oranları olan küçük bölgelerdir. Bu terim 1980'lerde icat edildi. Uluslararası Para Fonu, offshore finans merkezini "iç ekonomisinin büyüklüğü ve finansı ile uyuşmayan bir ölçekte, yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmetler sağlayan bir ülke veya yasal bölge" olarak tanımlamaktadır.

Offshore finans merkezleri arasında itibar ve yönetmelik standartları farklılık göstermektedir. 2012 Küresel Finansal Merkezler Endeksi (GFCI), uluslararası finans merkezleri ile ilgili tüm verileri topladıktan sonra dünyanın önde gelen 10 offshore finans merkezini sırasıyla Jersey, Guernsey, Man Adası, Bermuda, British Virgin Adaları, Cayman Adaları, Cebelitarık, Mauritius, Malta ve Bahamalar olarak belirledi.

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