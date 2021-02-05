Odsonne Édouard'ın Celtic Formasıyla En İyi Anları

Fransız forvet oyuncusu Odsonne Édoaurd, 2017 yılından beri formasını giydiği Celtic'te yükselen formuyla Avrupa'nın en dikkat çeken genç yıldızlardan biri haline geldi. Édoaurd'ın Celtic'le attığı en iyi golleri izliyoruz.