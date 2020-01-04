ODD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyötörleri" sahiplerini buldu.
04.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:44
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyötörleri" sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com