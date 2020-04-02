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Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi

ODD-Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart'ta yüzde 1.6 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında yıllık bazda 1.6 artışla 50 bin 8 adete yükseldi.

02.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:41
ODD-Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart'ta yüzde 1.6 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında yıllık bazda  1.6 artışla 50 bin 8 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 3.3 artarak 39 bin 887 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.5 azalarak 10 bin 121 adete düştü.

Pazarın ilk çeyreğine bakıldığında Ocak ve Şubat ayındaki yüzde 90'a yakın büyümenin katkısıyla satışlar yüzde 40.6 arttı. Otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 44.8 artarak 99 bin 630 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 26 artışla 24 bin 773 adete çıktı.Bugün yayımlanan bültende pazar öngörüsüne yer vermeyen ODD'in toplam araç pazarı büyüklüğü öngörüsü geçen ay 575,000-625,000 adet aralığındaydı.

 


Kaynak: DHA

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