ODD-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz'da yüzde 387.5 büyüdü Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adete yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 610.7 artışla 17 bin 974 adete çıktı.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Temmuz döneminde de, yıllık bazda yüzde 60.3 artışla 341 bin 469 adete yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 58.9 artışla 273 bin 22 adete ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artışla 68 bin 447 adete çıktı.

ODD, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı öngörüsünü de, önceki 600,000-650,000 adet düzeyinden, 650,000–700,000 adet aralığına yükseltti. (Grafik)

Kaynak: DHA