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ODD-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da yüzde 14.6 daraldı

ODD-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da yüzde 14.6 daraldı
06.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:53

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 daralarak 26 bin 457 adete düştü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 daralarak 26 bin 457 adete düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 10.6 azalarak 21 bin 825 adete, hafif ticari araç pazarı da yüzde 29.3 daralarak 4 bin 632 adete düştü.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 60.9 azaldı. Bu dönemde, otomobil pazarı, yüzde 57.1 azaldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 72.4 azaldı.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak- Nisan döneminde yüzde 26.3 artarken, otomobil pazarı yüzde 30.3, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.2 arttı.Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Nisan sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 artarak 150 bin 860 adete yükseldi.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk dört aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 30.3 artarak 121 bin 455 adete çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.2 artarak 29 bin 405 adete ulaştı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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