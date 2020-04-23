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Balıkesir, Bursa, Ekonomi, Haber

Oda ve borsa başkanları video konferansla bir araya geldi

Oda ve borsa başkanları video konferansla bir araya geldi Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa ve Balıkesir'deki oda ve borsa başkanlarına salgın sürecinde gösterdiği çaba ve gayretler için teşekkür etti.

23.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:39
Oda ve borsa başkanları video konferansla bir araya geldi

Oda ve borsa başkanları video konferansla bir araya geldi

BURSA - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa ve Balıkesir'deki oda ve borsa başkanlarına salgın sürecinde gösterdiği çaba ve gayretler için teşekkür etti.

Matlı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı video konferans toplantısında, Bursa ve Balıkesir'deki oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özer Matlı, "Bu zorlu süreçte Bursa ve Balıkesir iş dünyası temsilcileri olarak, örnek bir iş birliği sergilemekteyiz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte bizler iş dünyasının sesi olarak, üyelerimizden gelen talepleri çatı kuruluşumuz olan TOBB'a ileterek, reel sektörün meselelerine çözüm bulma gayretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Korona virüs yalnızca beklentileri değil, tüm dünyada oyunun kurallarını da değiştirdi. Salgın, toplum sağlığının yanı sıra, ülke ekonomilerini etkileyen boyutları da her geçen gün kendini daha belirgin hissettirmektedir. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe tesirleri ülke ekonomilerini zorluyor. Bu süreci en az hasarla atlatabilmek için, en başta reel sektörün azami derecede korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü bu küresel kriz bittiğinde dünya ne sosyolojik, ne de finansal açıdan eskisi gibi olmayacak. Ekonomik ve kültürel anlamda yeni bir dünya düzeni kurulurken, firmalarımızın da bu duruma bir an önce adapte olması gerekecek. Gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemi en az zararla atlatabilmek için, Bursa ve Balıkesir iş dünyası olarak üzerimize düşen her ne görev varsa, yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Toplantıya katılan Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, bu süreçte iş dünyası için yapılması gerektiğine inanılan her teklife açık olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, mahalli idareler olarak salgın sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların belediye bünyesinden yapıldığını dile getirdi.

Oda ve borsa başkanları video konferansla bir araya geldi

Kaynak: İHA

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