Oda aidatları ekim ayına ertelendi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, Oda Yönetim Kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan Ekim ayında alınacağını belirtti.
02.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:58
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, Oda Yönetim Kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan Ekim ayında alınacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com