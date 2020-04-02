Oda aidatları ekim ayına ertelendi İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, Oda Yönetim Kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan Ekim ayında alınacağını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, Oda Yönetim Kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan Ekim ayında alınacağını belirtti. Kaynak: Dunya.com