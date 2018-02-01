Ocak Ayı İhracat Rakamları

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'da, ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,18'lik artışla 472 milyon 339 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kösemusul, Arifiye ilçesindeki Toyota Fabrikası'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ocak ayı ihracat rakamlarının açıklandığı programa katıldı.

Burada konuşan Kösemusul, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Kösemusul, TİM verilerine göre, Sakarya'nın ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında yüzde 4,18 artış göstererek 472 milyon 339 bin dolara yükseldiğini aktardı.

Bu rakamlarla Sakarya'nın 24 sektörde yaklaşık 120 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, ocak rakamlarıyla en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında 7'nci sırada yer aldığını ifade eden Kösemusul, SATSO olarak kaliteli eğitim, katma değerli güçlü üretim, nitelikli istihdam ve yüksek ihracat hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kösemusul, özellikle otomotiv sektöründe kentin birikim ve tecrübelerinden bahsederek, "Dünyada fark oluşturmuş, sıfır hata ile üretim yapan Toyota Türkiye, bizim en büyük değerimizdir. Sayın Hiroshi Kato ve ekibine Sakarya iş dünyası adına çok teşekkür ediyoruz. Toyota'nın şehrimizi tercih etmesi de Sakarya'mızın avantajlarını da aslında net biçimde göstermektedir. İnşallah dev yatırımlar, milli yatırımlara da Sakarya'mız ev sahibi olacaktır. Sakarya'mızın ihracat hedefi, en çok ihracat yapan ilk 5 il arasında yer almak, otomotiv sektöründeki ihracat tecrübesini diğer tüm sektörlere yayarak potansiyelini ve üretim zenginliğini harekete geçirmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 ihracat hedefine en yüksek katkıyı veren illerden biri olmaktır." şeklinde konuştu.

Hedefler doğrultusunda kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Kösemusul, ihracat akademileri kurmak için çalışmalara başladıklarını, böylelikle küçük ve orta ölçekli firmaların da ihracat yapma şansına sahip olacağını kaydetti.