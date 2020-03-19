Obradovic parasını peşin aldı, oyunculara ödeme yapılmadı Tıpkı futbol takımı gibi kötü bir sezon geçiren sarı lacivertli ekipte sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının peşin olarak ödendiği, oyuncuların ise en az 2 aylık alacaklarının verilemediği iddia edildi.

Tıpkı futbol takımı gibi kötü bir sezon geçiren sarı lacivertli ekipte sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının peşin olarak ödendiği, oyuncuların ise en az 2 aylık alacaklarının verilemediği iddia edildi.

Basketbolcuların ödemelerde yapılan bu ayrım nedeniyle kızgın oldukları da ifade ediliyor.