Oaib Başkanlar Konseyi Çorum'da Toplandı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Başkanlar Konseyi Çorum'da toplandı.

OAİB Başkanlar Konseyi, Organize Sanayi İşadamları Derneği'nin (ÇOSİAD) ev sahipliğinde Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Konferans Salonu'nda toplandı.

OAİB Koordinatör Başkanı Şerafeddin Ceceli yönetiminde yapılan toplantıda, birliklerin görev ve sorumlukları ile ülke ekonomisine katkıları ele alındı.

Toplantıda Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Sanal, sektörleri ve sorunları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde Hürriyet Gazetesi'nden Vahap Munyar, Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ ve Ferit Parlak ile Eximbank ekonomi danışmanı Ali Orhan Yalçınkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı panelde, dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik sunumlar yapıldı.