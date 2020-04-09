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Dünya Şampiyonası, The Sun, Spor

“O’Sullivan, şampiyonluğun en büyük favorisi”

2010’da Dünya Şampiyonluğunu kazanan Neil Robertson, 25 Temmuz’da Sheffield’da düzenlenecek olan Snooker Dünya Şampiyonası için en büyük favorinin Ronnie O’Sullivan söyledi.

09.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:04
“O’Sullivan, şampiyonluğun en büyük favorisi”

2010’da Dünya Şampiyonluğunu kazanan Neil Robertson, 25 Temmuz’da Sheffield’da düzenlenecek olan Snooker Dünya Şampiyonası için en büyük favorinin Ronnie O’Sullivan söyledi.

Geçtiğimiz günlerde The Sun’a konuşan Robertson, “Snooker, televizyonda izlenebilirlik açısından en iyi spor bence. Özellikle bu dönemde insanları, televizyonun başına oturtup onların uzun süreler boyunca bir şeyler izlemelerini sağlamak gerekiyor. Ve bunu snooker gibi keyifli bir sporla yapmak mümkün olacak.”

“Formumuzu korumamız zor fakat hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ben ve Judd (Judd Trump), favori gösteriliyoruz. Fakat Ronnie’nin hepimizden daha büyük bir favori olduğunu düşünüyorum. Bence kendisini bu turnuvaya mental ve fiziksel açıdan en iyi hazırlayabilecek isim o. Her neyse, şu anda seyircisiz bir turnuvanın nasıl olacağını düşünüp çalışmaya devam etmeliyim.”


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