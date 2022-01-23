O nasıl şut öyle? Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi - Haberler
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O nasıl şut öyle? Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere Batı Premier Lig'de atılan gol, futbol tarihine geçti. Clevedon Town FC'de oynayan Oli Babington, orta sahanın biraz önünden ayağına gelen topu harika bir şekilde kaleye gönderdi. Kalecinin, yediği golden sonra uzun süre kendisine gelemediği görüldü.

İngiltere'de Premier Lig'i desteklemesi ve futbolcu çıkarması adına Batı ve Güney olarak profesyonel ligler kuruldu. Söz konusu ligler, meyvelerini de vermeye başladı. Batı Premier Ligi takımlarından Clevedon Town FC ile Buckland Athletic arasında oynanan ve Clevedon Town'ın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, neredeyse futbol tarihine geçen bir gol atıldı.

ORTA SAHANIN ÖNÜNDEN VOLE VURDU

Clevedon Town'ın Buckland Athletic kalesine gitmeye çalıştığı dakikalarda, Athletic savunmasından hareketlenen top, Oli Babington'ın önüne düştü. Babington da ayağına oturan topu, orta sahanın biraz önünden müthiş bir şekilde karşı kaleye gönderdi.

KALECİ KENDİSİNE GELEMEDİ

Futbol tarihine adını yazdıracak güzellikte bir gol yiyen Buckland Athletic kalecisinin ise yaşadığı üzüntü nedeniyle uzun süre kendisine gelemediği görüldü. Golü izleyenler, Puskas'a aday gösterilmesini talep etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

İngiltere, Futbol, Spor, Dünya, Haber

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