Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

Trump şimdi de tüm vergileri askıya aldı, bir ülke hariç
Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

Trump'ın geri vitesi sonrası piyasalar coştu
Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

Netanyahu'nun 'Çatışma istemiyoruz' sözlerine Fidan'dan net yanıt

Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk ayak maçında ERA Nymburk ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, 'Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda? Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı?' sorularına yanıt arıyor. Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk ayak maçında ERA Nymburk ile karşı karşıya gelecek. Peki Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda? Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı?

NYMBURK - GALATASARAY CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kralovka Arena'da 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

NYMBURK - GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

NYMBURK - GALATASARAY BASKET MAÇI NE MAÇI?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Unicaja, Manisa Basket ve Rytas Vilnius'un bulunduğu Top 16 Grubu'ndan çıkarak çeyrek finale uzandı. Grubunda 6 maçın 4'ünde galip gelerek son 8'e turlayan Cimbom, yarı final hedefiyle sahada olacak.

Normal sezonda iki kez karşı karşıya gelen Nymburk ve Galatasaray mücadelelerinde 87-75 ve 80-70'lik skorlarla mağlup olduk.

Will Cummings 15.3 sayı ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Onu 14.7 sayı ile James Palmer Jr takip ediyor.

Çekya ekibi grubunda oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı. Stephen Brown 12.9 sayı ve 5.4 asist ortalamasıyla rakibin en dikkat çeken ismi olarak ön plana çıkıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.