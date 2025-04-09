Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk ayak maçında ERA Nymburk ile karşı karşıya gelecek. Peki Nymburk - Galatasaray basket maçı hangi kanalda? Nymburk - Galatasaray CANLI izleme linki var mı?

NYMBURK - GALATASARAY CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kralovka Arena'da 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

NYMBURK - GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

NYMBURK - GALATASARAY BASKET MAÇI NE MAÇI?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Unicaja, Manisa Basket ve Rytas Vilnius'un bulunduğu Top 16 Grubu'ndan çıkarak çeyrek finale uzandı. Grubunda 6 maçın 4'ünde galip gelerek son 8'e turlayan Cimbom, yarı final hedefiyle sahada olacak.

Normal sezonda iki kez karşı karşıya gelen Nymburk ve Galatasaray mücadelelerinde 87-75 ve 80-70'lik skorlarla mağlup olduk.

Will Cummings 15.3 sayı ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Onu 14.7 sayı ile James Palmer Jr takip ediyor.

Çekya ekibi grubunda oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı. Stephen Brown 12.9 sayı ve 5.4 asist ortalamasıyla rakibin en dikkat çeken ismi olarak ön plana çıkıyor.