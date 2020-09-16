"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi
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"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'ya Twitter'da "Ürünleriniz helal mi?" diye soran bir kullanıcının Nutella'dan aldığı "Hayır helal değil" yanıtı büyük tepki çekti. Firma daha sonra bir açıklama yaparak özür diledi.

16.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:01

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella, ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna cevap verdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna, '"Hayır, helal değil" diyen firmaya tepki yağdı. Ünlü marka, daha sonra Twitter üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

Nutella'ya bir kullanıcı "Nutella helal mi?" diye sordu. Bu soruya "Hayır helal değil" şeklinde yanıt verildi.

Nutella'nın 'Ürünleriniz helal mi?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı

DEV MARKADAN ÖZÜR GELDİ

Tepkilerin ardından geri adım atan Nutella, hatalı Tweet attıklarını söyleyerek özür diledi. Firma, "Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin yüzde 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki Tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz" açıklamasında bulundu.

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