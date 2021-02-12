Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı
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Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı

12.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:13

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, Nusret'in Abu Dabi'deki restoranını ziyaret etti. McGregor'a 1000 dolar yaklaşık 7 bin liralık altın biftek yediren Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

David Beckham, Virgil van Dijk ve Kevin de Bruyne gibi yıldız futbolcuların ziyarette bulunduğu Nusret'in Abu Dabi'deki restoranının son konuğu dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, oldu.

Geçtiğimiz ay Abu Dabi'deki UFC 257 karşılaşmasında Dustin Poirier'e sürpriz bir şekilde mağlup olan İrlandalı dövüşçü, 1000 dolar yaklaşık 7 bin liralık altın bifteğin tadına baktı.

McGregor'a bifteği sunarken klasikleşen şovunu da yapan Nusret Gökçe, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nusret, paylaşımına "Benim altın bifteğimi seviyor" notunu düşüp Conor McGregor'u etiketledi.

1 YILLIK ARANIN ARDINDAN RİNGE ÇIKMIŞTI

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra ringe çıkarken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşmıştı. UFC'nin Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda 24 Ocak'ta düzenlenen Conor McGregor-Dustin Poirier maçı nefes kesmişti.

İKİNCİ RAUNDDA NAKAVT OLMUŞTU

McGregor, Dubai'de gerçekleşen maçta rakibine ikinci rauntta navakt olmuştu.

Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı
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