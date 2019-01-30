Müslüman Dövüşçü Nurmagomedov'a 9 Ay Men Cezası
Kafes dövüşü sonrasında çıkan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor ise 6 ay men cezası aldı.
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası aldı.
Nevada Spor Komisyonundan (NSAC) yapılan açıklamada, maç bitiminin ardından iki dövüşçü ve antrenörler arasında yaşanan arbede nedeniyle Rus Nurmagomedov'a 9 ay men ve 500 bin dolar, İrlandalı McGregor'a ise 6 ay men ve 50 bin dolar para cezaları verildiği ifade edildi.
NURMAGOMEDOV'UN CEZASI 6 AYA DÜŞEBİLİR
Tarafların cezasının başlangıç tarihi olarak maçın oynandığı 6 Ekim 2018 tarihi belirlenirken, Nevada sınırları içinde şiddet karşıtı düzenlenen bir kampanyaya katılması halinde Nurmagomedov'un cezasının 6 aya düşürüleceği de belirtildi.
Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası aldı.
Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumaya devam etmişti.
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ne kadar rahatsız oldunuz müslüman kelimesinden biz gurur duyuyoruz Müslümanım demekten çok şükür Allaha. Allahu Ekber...Cevap Yaz 8 2 Yayından KaldırKİMO: sen duyuyorsunda insanlık gurur falan duymuyor nefret ediyor arabın peşini bırakta neden islamdan nefret ediyorlar diye bir sorgula müslüman müslüma nı seni bile eline geçirse katlederken4 3 Yayından Kaldır
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neden sürekli müslüman diye belirtiyorsunuz ?Cevap Yaz 4 4 Yayından KaldırANGARALI: biyerine mi dokundu müslüman olması. Müslaman olmasıyla gurur duyuyoruz.6 1 Yayından Kaldır
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Tam tersi olsaydı örneğin İrlandalı Conor McGregor Rus Khabib Nurmagomedov u dövmüş olsaydı sizce olaylar aynı şekildemi gelişecekti ? Bence hayır. Ben şahsen bunda öç alma isteğinin ağır bastığını düşünüyorum. Dua edelimde ünvanı kemeri elinden alınmasın.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır