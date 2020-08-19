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Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak Werder Bremen'de oynayan milli futbolcu Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki deneyimli orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kulüp tarafından yapılan açıklamayla resmen duyuruldu.

19.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:56

Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürürken ses getirecek bir hamle yaptı. Antalya temsilcisi, günlerdir temasta olduğu milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Twitter'dan paylaştığı özel videoyla transferi taraftarlarına duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Hoş geldin Nuri Şahin. Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."

"BİZ ANTALYASPORUZ"

Transferinin açıklandığı videoda görüşlerini dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Atamızın da söylediği gibi 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre 'Biz Antalyasporuz' diyoruz" diyerek kariyerinin yeni takımını açıkladı.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Deneyimli orta saha son olarak Werder Bremen'de oynuyordu. Öte yandan kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri, sırasıyla Feyenoord, Real Madrid, Liverpool'da da ter döktü ve dünya devlerinin formasını giydi.

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Haber Yorumları (2)
YASLI KURT: Bu adami niye bu kaden yuceltiyolar looo,
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..........: Iyi bir transfer!Antalyaspora faydalı olur!3 büyükler isterse ucuza vermeyin!Sağlam 5 yıllık sözleşme yapın!
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