Haberler » Ekonomi » Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak - Ekonomi

Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:43
Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak
Enerji Bakanı , ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Novak, Energeticheskaya Politika'ya verdiği röportajda ayrıca likit doğal gaz satışlarının yüzde 44 artışla 39 milyon metreküpe ulaşacağını ekledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler