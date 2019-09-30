Nouma çok sinirlendi: Kim gidiyorsa gitsin

30.09.2019 09:34

Taraftarın çok sevdiği Fransız golcü Nouma, alınan farklı mağlubiyetin ardından Nouma çok sinirlendi. Nouma, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" diye sert bir paylaşım yaptı.

Nouma'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. İşte Pascal Nouma'nın attığı tweet;

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI

Süper Lig'de bu sezon 5 puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/1995 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. 16. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta lider Alanyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.