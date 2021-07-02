Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide 25 yaşındaki Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve ABD'li Kevin Young 29 yıllık unvanını ele geçirdi. Öte yandan milli sporcumuz Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.