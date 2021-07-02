Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı
Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide 25 yaşındaki Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve ABD'li Kevin Young 29 yıllık unvanını ele geçirdi. Öte yandan milli sporcumuz Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.
Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi. Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.
DÜNYA REKORUNU ELE GEÇİRDİ
Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu. Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu. Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.