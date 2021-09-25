Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
La Liga'da oynanan Real Sociedad-Granada maçında sakatlanan Alexander Sörloth, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'in Türkiye'yle oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, yıldız futbolcunun Karadağ ve Türkiye maçlarını kaçıracağını doğruladı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, 8 Ekim'de Norveç'le karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Norveç'te Alexander Sörloth depremi yaşanıyor. Real Sociedad'ın Granada'yla oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.
KARADAĞ MAÇINDA DA FORMA GİYEMEYECEK
Sporx'in TV 2'den aktardığı habere göre; Sociedad'ın Gradana'yı 3-2 yendiği maçta sahayı topallayarak terk eden Sörloth, iki Dünya Kupası elemesi maçını kaçıracak. Yıldız golcü, Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacak. Norveç Milli Takımı menajeri Stale Solbakken, Sörloth'un Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını doğrularken, açıklanacak kadroda yıldız isme yer verilemeyecek. Sörloth'un sakatlığı sorulurken Solbakken, "Başarılı bir performans sergileyen bir oyuncuyu kaybetmemiz dışında yorum yapacak bir şey yok" sözlerini kullandı.