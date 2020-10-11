Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti
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Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti

11.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:07
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Lig B'de Norveç, Haaland'ın hat trick yaptığı maçta Romanya'yı 4-0 mağlup etti. Norveç'in diğer golünü ise Alexander Sörloth attı.

UEFA Uluslar Lig B'de Norveç ile Romanya, Ulleval Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 4-0 Norveç üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta Norveç'in golleri 13., 64. ve 74. dakikalarda genç yıldız Erling Haaland ve 39. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'tan geldi. Sörloth, Haaland'ın gollerinden birisinin de asistini yapan isim oldu.

Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika süre aldı. Bir diğer Sarı-Kırmızılı isim Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna girdi. Romanya'da Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim, 75. dakikada oyuna girdi.

Avusturya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta; Norveç puanını 6'ya yükseltti. Romanya 3. maç sonunda 4 puanda kaldı.

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