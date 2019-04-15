Nobel İlaç, Ngn ile Birlikte Hangi Projelere İmza Attı?

Nobel İlaç Bilgi Teknolojileri Operasyon Müdürü Tülin Şendemir, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Geçen sene NGN ile birlikte bir clouda data center çıkışı yaptıkları bilgisini aktaran Şendemir, konuşmasına şu sözler ile devam etti: "Ve çok başarılı bir süreç geçirdik. Nobel İlaç olarak özellikle ilaç sektöründeki regülasyonlar ve ilaç sektörünün getirdikleriyle birlikte NGN'in desteğiyle kısa sürede hiç kesintisiz ve çok başarılı bir ivme yakaladık."