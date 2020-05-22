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Nisan ayının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu

NİSAN ayı boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi.

Nisan ayının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu
22.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:37

NİSAN ayı boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. Ay boyunca medyada 41 bin 493 habere konu olan Galatasaray, nisan ayının en çok konuşulan takımı oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı raporunu açıkladı. Böylece spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca medyada 41 bin 493 habere konu olan Galatasaray, nisan ayının en çok konuşulan takımı oldu.

Ay boyunca medyada 38 bin 823 haberde yer alan Fenerbahçe nisan ayının en çok konuşulan takımları listesinde ikinci sırada yerini aldı. Ay boyunca 35 bin 972 haberde yer alan Beşiktaş, Nisan aynın en popüler futbol kulüplerinden oldu.EN POPÜLER FUTBOLCU; FALCAOGalatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, nisan ayında da listenin ilk sırasında yerini aldı. Yıldız Forvet ay boyunca medyada 5 bin 581 haberde adından bahsettirerek ayın en popüler futbolcusu oldu.Trabzonspor'un futbolcusu Alexander Sörloth ise ay boyunca 4 bin 686 haberde yer alarak popüler futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.Ay boyunca medyada 3 bin 962 haberde yer alan Burak Yılmaz, adını listenin üçüncü sırasına yazdırdı.EN FAZLA KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖR; FATİH TERİMGeçen ay koronavirüse yakalanmasıyla gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alarak, nisan ayında da en fazla konuşulan teknik direktör oldu. Terim'i 6 bin 291 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve 2 bin 667 haber ile başarılı çalıştırıcı Ersun Yanal takip etti.Yaptığı açıklamalar ile ay boyunca 4 bin 642 haberde kendinden söz ettiren Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, nisan ayının en popüler kulüp yöneticisi oldu. Albayrak'ı sırası ile 4 bin 590 haber ile Ahmet Nur Çebi, 4 bin 454 haber ile ise Ali Koç takip etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır, nisan ayı boyunca 641 haberde yer alarak, hakemler kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu. Çakırın ardından gelen isimler ise 401 haber ile Ali Palabıyık ve 309 haber ile Mete Kalkavan oldu.


Kaynak: DHA

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