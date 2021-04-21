Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
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Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu

İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA - Haberler | Ekonomi

Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurduDENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu.

Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu

DENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu. 55 bin ton civarında hicaz narının üretildiği Pamukkale'de, yüzde 30 rekolte düşüşü bekleniyor.

Denizli' de yaklaşık 28 bin dekar alanda yılda 55 bin ton civarında hicaz narının üretildiği Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde, nisan ayında bazı mevkilerde bulunan nar bahçelerini soğuk vurdu. Bölgedeki mikro klima özelliği sayesinde diğer bölgelere göre 20-25 gün erken yetişen hicaz narında soğuktan etkilenen bölgelerde yüzde 30'a varan ürün kaybının yaşanması bekleniyor.

Bölgenin erkenci hicaz narı üretimiyle ünlü olduğuna dikkat çeken nar üreticisi Mustafa Koçyiğit, "Bu sene Nisan ayının ortalarında soğuk geldi. Ürünlerimizin bu sene rekoltesinde düşüş bekliyoruz. Nar erken geliyordu normalde. Eylül ortasının civarında hasat yapıyorduk. Tabi soğuk etkisiyle biraz daha ileriye gidebilir veya hiç meyve alamayabiliriz. Çünkü soğuk ürünleri kötü etkiliyor. Geçen seneyle bu sene arasında üretim açısından yüzde 30 civarında düşüş bekliyorum. Kimi ağaç uyanacak ve geçme olacak. Bazı ağaçlarda ise meyveye bindikten sonra kurumaya yatacak. Çünkü ağaç kendini beslemeye mi? Onarmaya mı? Yoksa üzerindeki meyveyi beslemeye mi çalışacak? Üzerindeki meyveye beslemeye çalıştığında onaramadığı için mecburen ağaç kurumaya yatacak. Bu ağaç kuruyunca da verim düşecek tabi" dedi.

Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA

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