Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 13,18 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
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Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 13,18 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 13,18 oldu. Böylece nisan ayında kiralara en fazla %13,18 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %13,18 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta TÜFE yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 13,18 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %13,18 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %13,18
  • Zam bedeli: 131 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.131 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.244 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.358 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.471 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.584 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.697 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.810 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.924 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.037 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.150 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.263 lira

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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