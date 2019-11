Nilüfer Demir'in Alan Kurdi fotoğrafının kullanıldığı proje Epica Ödülleri'nde birinci oldu

25.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:46

İsveç Sınır Tanımayan Gazeteciler'in basın fotoğrafçılığı ve basın fotoğrafçılarının işlerine dikkat çekmek için oluşturduğu ve Nilüfer Demir'in Alan Kurdi fotoğrafının kullanıldığı proje, Fransa'da yıllık olarak iletişim alanında düzenlenen Epica Ödülleri'nin en önemli kategorisinde birinci oldu.

Fransa'da her yıl pazarlama, tasarım, basılı reklam sektöründeki gazetecilerden oluşan jürisinin seçimleriyle dağıtılan Epica Ödülleri'nde bu yıl Grand Prix altın kategorisinde, İsveç Sınır Tanımayan Gazeteciler'in 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde foto muhabirliğinin önemine dikkat çekmek için oluşturduğu "Resmin Tamamı Olmadan (Without the Whole Picture)" projesi birinci oldu. İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen ve yine İsveç'in en büyük haber ajansı Pressbyrån işbirliğiyle oluşturulan projede, Nilüfer Demir, Nick Ut ve Jeff Widener'in çektiği fotoğraflar kullanıldı.

Proje kapsamında Nilüfer Demir'in 2 Eylül 2015'te Türkiye'de cansız bedeni bulunan Alan Kurdi'yi çektiği fotoğrafında, Alan Kurdi'nin bedeni kaldırılarak şu yazılar yerleştirildi: "2 Eylül 2015'te cansız bedeni Türkiye'deki bir sahile vuran üç yaşındaki Alan Kurdi'nin bu fotoğrafı olmasaydı, belki de savaş sebebiyle dağılan Suriye'deki sığınmacı krizine farklı bakılacaktı. Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde dünyanın her yerinde basın fotoğrafçılığı şartlarının gitgide karışık ve tehlikeli bir hale geldiğine ve dünyanın seyrini değiştirecek etkili ve önemli haberlerin yayılmasında fotoğrafların etkilerine dikkat çekiyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA