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Nilüfer Belediyespor 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan KayısoğluNilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar)Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba...

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37
Nilüfer Belediyespor 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu


Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye , Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren )


Atlasglobal : Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, , Tuğba Şenoğlu (Ayca Aykaç, Elif Boran, Derya Güç, Arzum Tezcan)


Setler: 25-20, 25-17, 25-20


Süre: 78 dakika (27, 25, 26)


Kaynak: Hürriyet

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