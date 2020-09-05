Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriqi yerine forvet arayan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de oynayan Nikola Kalinic ile görüşecek. Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği oyuncunun menajerinin sarı lacivertlilerle görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği vurgulandı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Vedat Muriqi'in yerine forvet arayan sarı lacivertliler, Nikola Kalinic'i gündemine aldı. Kulübün Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic'le de anlaşma zemini aradığı belirtildi. Sabah kaynaklı habere göre; Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme yapmak için bugün İstanbul'a gelecek. BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin büyük ilerleme kaydettiği de iddia edildi. 5 GOL VE 23 ASİST YAPTI Geçen sezonu Roma'da geçiren 32 yaşındaki forvet 19 maçta 5 gol 23 asistlik performans sergilemişti.