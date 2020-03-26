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Deportivo La Coruna, Nikaragua, Spor

Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

İki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Nikaragua'da futbolcular, liglerin ertelenmemesini protesto etti. Diriangen takımının oyuncuları, Deportivo Ocotal maçına eldiven ve maske ile çıktı.

26.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

Dünyanın büyük bölümünde koronavirüs nedeniyle futbola ara verilirken Nikaragua'da ligler hala devam ediyor. Resmi verilere göre iki kişinin korona olduğu ülkede yetkililer spor müsabakalarını ertelemek için yeterli neden olmadığını düşünüyor. Ancak futbolcular aynı fikirde değil. Diriangen ve Deportivo Ocotal arasındaki maça oyuncuların protestosu damga vurdu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Diriangen'in oyuncuları sonraki karşılaşmaya ameliyat eldivenleri ve koruyucu maske ile çıktı. Takımın Uruguaylı forveti bu protestonun nedenini şöyle anlattı:

"ÖNLEM ALDIK AMA GOL ATINCA FARKINDA OLMADAN SARILMIŞIZ"

"Her şey önceki çarşamba akşamı başladı. Biz maçı oynuyorduk, devre arasında teknik direktörümüz Nikaragua'daki ilk korona vakasının ortaya çıktığını söyledi. Hocanın sözleri bizde büyük kaygıya dönüştü. Sonrasında maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Deportivo maçına çıkmak zorundaydık. Buna takım olarak birlikte karar verdik. Eldiven ve maske ile oynamak çok garipti ama böyle olmak zorundaydı. Bu şekilde insanların farkındalığını artırdık. Çok zordu. 20 dakika sonra maskeyi attım, nefes almak imkansızdı. Eldivenler sıkıntı değildi, onları çıkarmadım. Önlemler aldık ama gol atınca farkında olmadan sarılarak sevinmişiz."

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