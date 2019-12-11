Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)

11.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 02:18

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin "Neden yaptınız? Amacınız öldürmek miydi?" sorusuna, "Ben kendime sıktım, kendime" diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA