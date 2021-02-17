Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig'de uygulanan VAR sistemine ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Kulüplerin VAR kayıtlarının açıklamasına yönelik taleplerine yanıt veren Özdemir, "VAR kayıtlarını açıklayamayız, polemik yaratır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Toto Süper Lig'de uygulanma biçimiyle çok tartışılan VAR sistemi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Özdemir, TFF'nin kurduğu VAR sisteminin beğeni kazandığını belirtirken, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem." ifadelerini kullandı.

"VAR KONUŞMALARINI AÇIKLAYAMIYORUZ, POLEMİK YARATIR"

Nihat Özdemir, ayrıca takımların VAR konuşmalarının açıklanması teklifine ise "VAR konuşmalarının açıklanmasını isteyen kulüpler var. Daha önce de oldu. Bunun daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz. UEFA'nın da bu konuda tavsiyesi var. O yüzden açıklamıyoruz" ifadesini kullandı.