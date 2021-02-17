Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır
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Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır

17.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:18
Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig'de uygulanan VAR sistemine ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Kulüplerin VAR kayıtlarının açıklamasına yönelik taleplerine yanıt veren Özdemir, "VAR kayıtlarını açıklayamayız, polemik yaratır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Toto Süper Lig'de uygulanma biçimiyle çok tartışılan VAR sistemi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Özdemir, TFF'nin kurduğu VAR sisteminin beğeni kazandığını belirtirken, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır

"VAR KONUŞMALARINI AÇIKLAYAMIYORUZ, POLEMİK YARATIR"

Nihat Özdemir, ayrıca takımların VAR konuşmalarının açıklanması teklifine ise "VAR konuşmalarının açıklanmasını isteyen kulüpler var. Daha önce de oldu. Bunun daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz. UEFA'nın da bu konuda tavsiyesi var. O yüzden açıklamıyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Yorumları (18)
1907: -VAR- KİMİN İÇİN VAR ONU AÇIKLAYIN EN AZINDAN BİLELİM YAZIK VERİLEN EMEKLERE
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KONYALI KEMAL: Var dan sadece gs memnunsa tabi açıklamazsın nihat...
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BEERRKK: FENERBAHÇE HİSSELERİNİN ÖNEMLİ KISMI NİHAT ÖZDEMİR DE GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN ARTIK
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:32:27. #1.15#
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