Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak
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Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak

12.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:01

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelenmesi gündeme gelirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir, programın aynı şekilde devam edeceğini ve hedeflerinin maçları oynatmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı.

Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı-kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söyledi.

ALBAYRAK ARADI

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yaptı.

Hava şartlarına göre 15 Şubat Pazartesi saat 19.00'da Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının başlama saatinin de değişmesinin de gündeme gelebileceği belirtildi.

NİHAT ÖZDEMİR: PROGRAM NEYSE O

TFF Başkanı Nihat Özdemir, tartışılan bu konu ile ilgili Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak
Haber Yorumları (21)
BEN DE: ali koç kılık değiştirip gs müzesini gezmiş doğru mu
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10: erkene alınsa ne olur ki rakip takımda olur dedikten sonra
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EE: Alinin emir eri Nihat...
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:12:20. #1.14#
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