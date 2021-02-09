Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi
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Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi

09.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:15
Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin paylaşımına bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Nihat da taraftara gülme emojileriyle "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" cevabını verdi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı golü "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulundu.

Sosyal medya kullanıcısının "Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak" şeklindeki cevabı üzerine Nihat Kahveci gülme emoji eşliğinde "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" paylaşımını yaptı.

Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi

7 SENE İSPANYA'DA FUTBOL OYNADI

Nihat Kahveci 2002-2006 yılları arasında Real Sociedad ve 2006-2009 sezonlarında da Villarreal formasıyla La Liga'da birçok gole imza atmıştı.

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