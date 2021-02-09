Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin paylaşımına bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Nihat da taraftara gülme emojileriyle "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" cevabını verdi.