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Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol

30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel De Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. De Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

30 Kasım Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel de Jong, 2005-2006 sezonunda AFC forması giymişti. de Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde 'e karşı attığı golü sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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