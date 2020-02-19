Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel de Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. de Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.