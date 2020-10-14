Nicklas Bendtner'in şantaj kurbanı olduğu ortaya çıktı! Eski sevgilisi aracını pert etti
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Nicklas Bendtner'in şantaj kurbanı olduğu ortaya çıktı! Eski sevgilisi aracını pert etti

14.10.2020 20:34 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:40
Nicklas Bendtner'in şantaj kurbanı olduğu ortaya çıktı! Eski sevgilisi aracını pert etti

Kitabında yaşadığı ilişkilere yer veren Arsenal'in eski golcüsü Nicklas Bendtner, kız arkadaşlarından birinin kendisine şantaj uyguladığını, bir diğer sevgilisinin ise lüks arabasına kaldırım taşı atarak zarar verdiğini söyledi.

İngiliz devi Arsenal'in Danimarkalı eski futbolcusu Nicklas Bendtner, yeni çıkan otobiyografi kitabında özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bendtner, 2009 yılında bir kadın ile ilişki yaşadığını ilişki bittikten sonra kadının yanına gelip kendisinden hamile kaldığını ve kendisine bunun bedeli olarak göğüs estetik ameliyatı bedelini ödemesi yönünde şantaj yaptığını söyledi. Bentner, bunun üzerine ödemeyi yaptığını dile getirdi.

LÜKS ARACINA KALDIRIM TAŞI ATTI

Danimarkalı futbolcu, bir gün apartman dairesinde oturduğu sırada dışarıdan bağırma sesi duyduğunu dışarı bakınca da daha önce ilişki yaşadığı kadının lüks aracına kaldırım taşları atarak "Beni hamile bıraktın, bunun bedeli olacak" diye bağırdığını ifade etti. Nicklas Bendtner, aracının zarar görmesine rağmen kadınla konuşmak için dışarı çıkmadığını aktardı.

Bendtner, yaşadığı bir başka ilişki ile ilgili de kız arkadaşının kendisi uykudayken telefonunu karıştırdığını başka kadınlarla mesajlarını görünce, sabaha karşı evden çıktığını evden çıkmadan önce tüm elbiselerini pencereden aşağı attığını belirtti.

İNGİLİZ FUTBOLCULARI İFŞA ETTİ

32 yaşındaki futbolcu, kitabında bir çok İngiliz futbolcunun maçlardan bir gece önce eskort kadınlar ile ilişki yaşadığını, İngiliz futbolcuların büyük bir çoğunluğu normal kadınlar ile ilişki yaşamak yerine şantaj gibi durumlar ile karşılaşmamak için eskort kadınları tercih ettiklerini söyledi.

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