Nice'in hocası Christophe Galtier açık açık dile getirdi! Burak Yılmaz'ı takımında görmek istiyor
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Nice'in hocası Christophe Galtier açık açık dile getirdi! Burak Yılmaz'ı takımında görmek istiyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Ligue 1 ekibi Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ve Montpellier'in oyuncusu Andy Delort'ı takımında istediğini söyledi. Marsilya'yla oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Galtier, "Burak Yılmaz benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm" dedi.

Teknik direktör Christophe Galtier geçen sezon Lille'i şampiyonluğa ulaştırmasının ardından sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmış ve Nice'in başına geçmişti. Deneyimli hoca eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı yeniden takımında görmek istediğini söyledi.

"BURAK YILMAZ, İYİ BİR FUTBOLCU"

Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi. Montpellier'den Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir futbolcu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm" yorumunu yaptı.

Nice'in hocası Christophe Galtier açık açık dile getirdi! Burak Yılmaz'ı takımında görmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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