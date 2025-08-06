Nice Benfica hangi kanalda? Nice Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Nice Benfica hangi kanalda? Nice Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Nice Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Nice Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Nice Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Nice Benfica maçı yayın bilgisi!

Nice Benfica maçı hangi kanalda? Nice Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Nice Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Nice Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Nice Benfica maçı yayın bilgisi haberimizde...

NİCE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice Benfica maçı TV8,5 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Nice Benfica maçını EXXEN kullanıcıları EXXEN'den şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TV8,5 resmi internet sitesinden de canlı Nice Benfica maçını izleyebilirsiniz.

Nice Benfica hangi kanalda? Nice Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

NİCE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nice Benfica maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TV8,5'tan canlı olarak izlenebilecek.

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