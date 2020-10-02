Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi

02.10.2020 20:04 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:26

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sevgilisi ünlü model Natalia Barulich, cesur pozlarıyla Instagrm'da adından söz ettiriyor.

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü modselin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi

PAYLAŞIMLARI BİNLERCE BEĞENİ ALIYOR

Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan 28 yaşındaki Küba asıllı Hırvat modelin paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi

DOĞUM GÜNÜNDE TANIŞTILAR

Neymar ile Natalia Barulich, geçtiğimiz şubat ayında ünlü şarkıcının Maluma'nın doğum günü partisinde tanışmış ve sevgili olmuştu. Barulich, o dönem Maluma ile birlikteydi. Bu olay sonrasında Maluma ile Neymar'ın arası açılmıştı.

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Şehrazat Demet Akbağ Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Falcao Samatta Can Bartu Arda Turan Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Uefa Ekim Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 20:26:31. #1.15#
title