Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'un erkeklerle yaşadığı ilişkiler ortaya çıkınca ayrılmış ancak geçtiğimiz haftalarda barışarak Sao Paulo eyaletinin Santos kentinde kiraladıkları evde yaşamaya başlamıştı. Barışma dönemi sonrasında ikilinin arasında bir kez daha kara kedi girdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Nadine Gonçalves ile Tiago Ramos, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışma esnasında sinirlenen Ramos, cama yumruk atarak elini ciddi bir şekilde yaraladı.

KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI

Yaşanan tartışmayı duyan komşular önce polisi, sonra da ambulansı aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı ve sonrasında taburcu edildi.

Konu ile ilgili Neymar'ın menajeri yaptığı açıklamada, ikilinin yaşanan tartışma sonrası normale dönerek eve gittiğini ancak sosyal mesafe kuralları gereği yakın durmadıklarını söylerken, Brezilyalı yıldızın arkadaşı ise çarpıcı bir iddia gündeme getirdi.

"NEYMAR ÖLDÜREBİLİRDİ"

Neymar'ın arkadaşı, tartışma nedeniyle Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi. Ramos'u tedavi eden doktorlar ise, yetkileri bulunmaması gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındılar.