Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County forması giyen kaleci Tom King, Cheltenham Town maçında 96,01 metreden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Kasım 2013'ten bu yana kırılamayan en uzak mesafeden gol rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.