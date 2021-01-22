Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

22.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:38
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County forması giyen kaleci Tom King, Cheltenham Town maçında 96,01 metreden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Kasım 2013'ten bu yana kırılamayan en uzak mesafeden gol rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

BEGOVIC'İN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, Kasım 2013'te Stoke City forması giyerken 91,9 metreden kaydettiği golle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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