New York City'de koronavirüs vakası ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'nin sportif departmanından bir isimde koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı.

ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'nin sportif departmanından bir isimde koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı.

Koronavirüs salgını, ileri bir tarihe ertelenen MLS'i de vurdu. New York City'nin açıklamasında, sportif departmanda görev alan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.New York City FC'nin CEO'su Brad Sims kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu süreç boyunca kulübe tıbbi tavsiye ve desteğini sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim. Kulüp olarak tüm tavsiyeleri yakından takip ediyor ve olası tüm önleyici tedbirleri alıyoruz. Neyse ki, etkilenen bireyin evde olduğunu ve yaşadığı kısa bir hastalıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA