New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 26.613,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 2.933,56 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.988,98 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, G-20 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerine yönelik gerçekleşmesi öngörülen buluşmanın yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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