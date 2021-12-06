New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 34.927,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 kazançla 4.571,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 15.119,1 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi ve ABD'de beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada ABD'de başta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun veri gündemi ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Dünyanın ilk insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, uçak gemisine konuşlandırıldı

Dünyanın ilk insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, uçak gemisine konuşlandırıldı

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title