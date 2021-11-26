New York borsası, Kovid-19'un yeni varyantına yönelik endişelerle düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,26 azalışla 34.995,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,54 kayıpla 4.628,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 azalarak 15.672,1 puana indi.

Şükran Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan Amerikan borsası, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyanta dair endişelerle bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Güney Afrika'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

İsrail ve Belçika'da yeni varyantın görüldüğüne ilişkin haberler gelirken, İngiltere'nin varyant nedeniyle 6 Afrika ülkesinden uçuşları geçici olarak askıya aldığı kaydedildi.

Salgında devam eden vaka artışlarıyla birlikte, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Seyahatle ilgili hisseler en çok kaybedenler arasında yer alırken, ABD'nin büyük hava yolları şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri yüzde 9'un, American Airlines'ın hisseleri ise yüzde 8'in üzerinde düşüş gösterdi.

Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi.

Tatil nedeniyle dün işlem gerçekleştirilmeyen New York borsasında bugün de yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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